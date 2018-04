Respinti tutti i ricorsi della Mens Sana Basket

Brasile - confermata la condanna a 12 anni per Lula : Respinti tutti i ricorsi : La decisione del Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello: Luis Inacio Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzione passiva e riciclaggio. E così per l’ex presidente brasiliano sfuma definitivamente la possibilità di una rielezione. Il Tribunale brasiliano oggi ha definitivamente respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Lula, che tuttavia ...