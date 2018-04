RepAir | la t-shirt che purifica l’aria

wired

(Di martedì 3 aprile 2018) Una t-in grado dire l’aria con la quale viene a contatto: è l’idea alla base di, capo di vestiario made in Italy prodotto dalla startup torinese Kloters che punta a ridefinire il concetto di abbigliamento ecologico. Non solo infatti la maglietta è prodotta secondo criteri green, ma agisce attivamente in modo benefico sull’ambiente che la circonda grazie a una speciale tasca che contiene un inserto di the Breath, tessuto multistrato del quale avevamo parlato qualche tempo fa, brevettato dall’italiana Anemotech e in grado di neutralizzare inquinanti, batteri e cattivi odori. Il materiale filtra l’aria che lo trapassa grazie a una struttura a triplice strato, composta da due superfici esterne in tessuto idrorepellente battericida, antimuffa e anti-odore che proteggono uno strato intermedio in fibra assorbente a base di carbonio additivata ...