Rende Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace

Video/ Rende Trapani (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Rende Trapani (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Ai granata basta la rete di Paglirulo al 6'. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:20:00 GMT)

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Brescia pRende il largo nell’ultimo quarto e batte Capo d’Orlando : La 23esima giornata della Serie A si è aperta con l’anticipo tra Capo d’Orlando e Brescia. La vittoria è andata alla Leonessa, 78-88, al termine di una partita combattuta e risolta dagli ospiti solo negli ultimi 10′. Una vittoria che rilancia la Germani verso il terzo posto, al contrario di una Betaland giunta ora alla 12esima sconfitta di fila in campionato (18 compresa la Champions). Capo d’Orlando ci ha provato sin dal ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorpRende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Giornata internazionale della donna 2018 : donano mimose alle prostitute - la reazione della ragazze è sorpRendente [VIDEO] : In Italia tra le cinquantamila e le settantamila donne sono costrette a prostituirsi. La prostituzione minorile nel nostro Paese è un fenomeno in costante crescita. Tutti osservano quello che accade ai bordi delle nostre strade. Molti, però, fingono di non vedere. O girano il volto da un’altra parte. Nella Giornata internazionale della donna 2018 Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG su Radio Cusano Campus, ...

Serie B - 29a giornata : il Frosinone si ripRende la vetta - momentaneamente : I ciociari superano di misura il Novara , gol vittoria di Citro e Ciofani fallisce un rigore, e vanno al comando. Il Cittadella batte 2-0 il Pescara e vola al terzo posto; successi vitali in chiave ...

Le foto del prete che in Vaticano pRende a pallate di neve i fedeli faranno la vostra giornata : La neve che è caduta su Roma durante la notte e le prime ore del giorno ha imbiancato anche Città del Vaticano. Un'occasione per dare vita a un'inusuale 'battaglia' tra preti e pellegrini nella piazza antistante la basilica di San Pietro.

Video/ Catanzaro Rende (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Catanzaro Rende (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, nella 26^ giornata di Serie C. Agli ospiti basta la rete di Franco al 71' per strappare la vittoria.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:38:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata - i migliori italiani. Vettori rinasce - Fei da Nazionale - Argenta pRende fiducia : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. ALESSANDRO FEI. Sta disputando una delle migliori stagioni della sua vita, è sempre scatenato e macina punti come un ossesso. L’opposto di Piacenza merita il ritorno in Nazionale. Fox sigla 22 punti (52% in attacco e addirittura 6 aces) nel match perso al tie-break ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Roma si ripRende il quarto posto! : Risultati Serie A, 24^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle sei partite di domenica. L'Inter batte il Bologna e torna a vincere, la Roma vola al quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Video/ Francavilla Rende - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 24giornata - : Video Francavilla Rende , 0-0, : highlights e gol della partita, 24giornata di Serie C. Virtus spesso vicina al vantaggio: è ottava in classifica.

Coppa Davis 2018 - Andreas Seppi spreca un match-point e si arRende a Sugita dopo cinque set. Giappone-Italia 1-1 dopo la prima giornata : La battaglia del quinto set questa volta non premia l’Italia. Il Giappone pareggia i conti nella prima giornata della sfida di Coppa Davis in programma a Morioka. dopo la vittoria di Fabio Fognini, arriva quella di Yuichi Sugita che supera Andreas Seppi con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 4-6 7-6 dopo tre ore e mezza di gioco. Restano i rimpianti per il match point avuto dall’altoatesino nel finale del quinto set, prima di crollare ...

Consigli Fantacalcio serie A : chi pRendere dopo la 22esima giornata : La 22esima giornata di serie A è andata in archivio. Il Napoli è rimasto primo davanti alla Juventus nell'appassionante duello scudetto, ma non sono mancati i risultati a sorpresa. Si sono messi in mostra dei nuovi giocatori, alcuni appena arrivati in serie A, che potrebbero essere tra gli elementi da prendere alla prossima asta di riparazione del Fantacalcio. In molti aspettano la chiusura del calciomercato per programmare questo appuntamento, ...