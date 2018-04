Registrato un nuovo record per il numero di casse su una nave in Sea of Thieves

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il videoclip Registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...

The Cranberries - nuovo album : “Era il desiderio di Dolores O’Riordan. Lei aveva già Registrato le tracce” : Ringraziano i fan per il supporto delle scorse settimane e annunciano un nuovo album dei Cranberries. Con la voce di Dolores O’Riordan. Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler in un post su Facebook annunciano il loro ritorno a un mese dalla scomparsa della cantante, morta improvvisamente a 46 anni in un albergo di Londra. “Come potete immaginare – scrivono – è stato un periodo molto triste e difficile, non solo per noi, ma ...