Ray Donovan 6 cast | Graham Rogers promosso a regular!

(Di martedì 3 aprile 2018) Ray& News – La sesta stagione della serie Tv romba i motori in attesa del debutto. Novità neldi Ray6, dove ritroveremo tutti i volti principali e non solo. Entra nella gloria dei regular anche l’attore, che abbiamo conosciuto nella stagione precedente come nuovo fidanzato di Bridget. Una storia drammatica alle spalle ed un collegamento diretto a quanto accaduto ad Abby. Come abbiamo già anticipato nell’articolo dedicato alla sesta stagione, ci saranno nuovi cambiamenti da affrontare. Ray& NEWS sulla sesta stagione Sappiamo già che non rivedremo i protagonisti alle prese con le dinamiche di Los Angeles, ma che li ritroveremo impegnati a New York. La morte di Abby ha sconvolto le vite dell’intera famiglia e cambiare del tutto aria sembra l’unica soluzione. Abbiamo visto infatti il ...