Raiola | ' Anche ilk Napoli interessato a Balotelli'

Manchester United - Pogba ci crede ancora ma Raiola pensa a venderlo : TORINO - Non è ancora finita, pensa Pogba . Vediamo cosa dice il mercato, riflette Raiola . Punti di vista immaginari, mica tanto, tradotti sulle pagine dei tabloid inglesi che questa mattina scrivono ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Calciomercato - il “solito” Raiola offre Verratti al Barcellona ma anche le big italiane sono interessate al talento abruzzese : L’eliminazione negli ottavi di Champions League potrebbe condurre ad una rivoluzione in casa Psg. Se nelle ultime settimane tiene banco il futuro di Neymar, corteggiato dal Real Madrid, un altro ‘big’ dei parigini dal futuro incerto è Marco Verratti. Stando a ‘L’Equipe’, infatti, l’agente del nazionale azzurro vorrebbe far cambiare aria al suo assistito e per questo avrebbe sondato il terreno con il ...

PSG - ESPULSO VERRATTI/ Raiola "anche Ronaldo protestava" - ma per Marco sono 86 gialli e 8 rossi in carriera : Mino Raiola, procuratore di Marco VERRATTI, è tornato sull'espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:13:00 GMT)

Espulsione Verratti/ Raiola : “Anche Cristiano Ronaldo ha protestato”. Il nazionale azzurro peggiore in campo : Mino Raiola, procuratore di Marco Verratti, è tornato sull'Espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Raiola : "Verratti espulso? Decisione severa - anche Ronaldo ha protestato..." : un'espulsione che fa discutere quella di Marco Verratti, per somma di gialli che simboleggiano anche l'uscita di scena del Psg al momento culminante della stagione. L'italiano prima si è fatto ...

Raiola : 'Offerte anche per Bonaventura'. La Juve osserva - ma il Milan è sereno : L'agente italo-olandese, intervistato da Rai Sport , ha seminato nuovi dubbi sul futuro di Gigio Donnarrumma e su quello di un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura: ' Gigio ha scelto di restare ...

Calciomercato Milan - Raiola show : ‘ombre’ anche sul futuro di Bonaventura : Calciomercato Milan, OMBRE SU Bonaventura – Momento super in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, adesso l’ultimo atto contro la Juventus. Passo in avanti anche in campionato, adesso grande attesa per il derby contro l’Inter, i rossoneri possono accorciare le distanze dal quarto posto, un risultato che non sembrava alla portata solo qualche ...

Balotelli-Juve - Raiola svela : 'Contatti anche con il club bianconero' : A parlare del futuro di Balotelli è stato il suo agente Mino Raiola ai microfoni di 'Rai Sport'. Il procuratore ha ammesso i contatti con alcuni club della massima serie: ' E' pronto a rientrare. È ...

Juve - Raiola incontra Marotta : si parla anche di due rossoneri Video : Mino #Raiola ha incontrato a Vinovo Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus. I rapporti tra l’agente e la societa' bianconera sono ottimi: da Matuidi fino all’operazione Paul Pogba, sono stati molti gli affari conclusi positivamente. Tanti i nomi trattati nel corso del colloquio tra l’agente e la dirigenza della Juve, ma tra questi non c’è stato sicuramente quello di Mario Balotelli. L’ex Inter e Milan non interessa ai ...

Paul Pogba - troppo basso l'ingaggio con il Manchester United : Raiola chiederà il raddoppio : L'arrivo del boss dei procuratori Mino Raiola a Manchester non promette niente di buono per José Mourinho. Secondo quanto riporta il Mirror, il faccia a faccia chiesto da Raiola con i dirigenti dello ...