Quinta vittoria di fila per la Fiorentina nel nome di Davide Astori

Serie A - Udinese-Fiorentina 0-2 : Quinta vittoria di fila per i toscani : Veretout su rigore e Simeone firmano il successo in memoria di Astori. Per i friulani settimo ko consecutivo

Milan-Chievo 3-2 - Quinta vittoria di fila per Gattuso : “Bisogna rischiare. Kalinic? Con me…” : Milan-Chievo 3-2- Un Milan formato rimonta batte 3-2 il Chievo e mette il sigillo alla quinta vittoria di fila in campionato. Una vittoria che tiene vive le speranze Champions, specialmente in vista del derby contro l’inter. Un Milan compatto, a tratti distratto, ma abile a stare in partita e a ribaltare le sorti del match. […] L'articolo Milan-Chievo 3-2, quinta vittoria di fila per Gattuso: “Bisogna rischiare. Kalinic? Con ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : super Benetton Treviso - con i Dragons arriva la Quinta vittoria di fila : Sono cinque vittorie nelle ultime cinque partite di Guinness Pro 14: la Benetton Treviso non si ferma più e batte in trasferta i Dragons per 18-15. La squadra più in forma di tutto il torneo risale in quinta piazza nel proprio raggruppamento e va a caccia di un piazzamento più che dignitoso, in quella che è sicuramente la migliore stagione per quanto riguarda le franchigie italiane. Primo tempo davvero emozionante. Partono forte i padroni di ...

Givova Scafati a Siena a caccia della Quinta vittoria consecutiva. : Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant'Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ , media partner della Givova ...