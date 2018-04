Questo nostro amore 80 | terza puntata | Anna sposa Ettore?

Nella terza puntata di Questo nostro amore 80 scoppiano le coppie? Anticipazioni 10 aprile : scoppiano le coppie Nella terza puntata di Questo nostro amore 80? La fiction con Neri Marcorè e Anna Valle torna in onda oggi, 3 aprile, per occupare la prima serata del martedì dopo il tiepido successo di domenica sera quando è andata in onda al posto di Che tempo che fa e di Fabio Fazio. Gli ascolti non sono stati dei più lusinghieri, almeno non rispetto alla grande serialità di Rai1, ma sicuramente un ottimo 15% o poco più rispetto ad E' ...

Questo nostro amore 80/ Anticipazioni seconda puntata : dubbi e delusione dal pubblico (terza stagione) : Questo nostro amore 80, Anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Questo nostro amore 80 - anticipazioni seconda puntata : Continua il viaggio nel tempo attraverso tre decadi che fa Questo nostro amore 80: la seconda puntata della fiction con Anna Valle e Neri Marcorè, in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno, seguirà le conseguenze della decisione di Vittorio (Marcorè) di rimanere in Italia.Questo nostro amore 80, puntata 3 aprile 2018: anticipazioni La notizia che l'uomo resterà in Italia, infatti, suscita diverse reazioni in famiglia: Marina (Elena ...

Questo nostro amore 80 Fiction Rai : stasera - martedì 3 aprile 2018 : Nella seconda puntata Benedetta riceve una proposta di lavoro a Milano mentre Anna parte per gli USA.

Questo nostro amore 80 - stasera in tv : cast e anticipazioni della seconda puntata di oggi - martedì 3 aprile : Su Leggo , le anticipazioni della seconda puntata di Questo nostro amore 80 , la fiction targata Rai in onda stasera in tv, oggi martedì 3 aprile , alle ore 21:25 su Rai1. stasera in tv, film e ...

Questo nostro amore 80 : seconda puntata : terroristi attentano alla vita di Marchisio! : Nella seconda puntata della fiction Rai Questo nostro amore 80 vedremo Anna lasciare l’Italia per andare negli Stati Uniti con Ettore. Intanto Benedetta decide di accettare la proposta di Fabrizio e partire per Milano, lasciando Bernardo solo con i figli… La terza stagione della serie Questo nostro amore 80 continua a sorprenderci e anche nella seconda puntata si preannunciano tanti colpi di scena. Tra partenze improvvise, ...

Questo nostro amore ’80 – Seconda puntata del 3 aprile 2018 – Anticipazioni - trama. : Terza serie e nuovo decennio, stavolta Questo nostro amore ’80. Quasi quattro anni fa la Seconda serie, basata sugli anni 70 che era seguita alla prima sugli anni ’60. Ottimi gli ascolti delle prime due serie, titubante però la scelta di aver aspettato quasi quattro anni per la realizzazione di una nuova serie. Il pubblico […] L'articolo Questo nostro amore ’80 – Seconda puntata del 3 aprile 2018 – Anticipazioni, trama. sembra ...

Questo nostro amore 80 - da domenica 1 aprile su Rai 1 : Questo nostro amore 80, la fiction con Anna Valle e Neri Marcorè, torna su Rai 1 da domenica primo aprile ed ogni martedì dal tre aprile.

Vola Questo nostro amore 80 con i gemelli messinesi Vita : Buon debutto ieri in prima serata su Rai1 per Questo nostro amore 80, terza stagione della saga con Neri Marcorè e Anna Valle, che con 3 milioni 483 mila spettatori e il 15.9% si è aggiudicata il ...

Ascolti TV - 1 aprile 2018 : Questo nostro amore 80 debutta col 15 - 9% di share : Ascolti tv domenica 1 aprile 2018: ieri sera Questo nostro amore 80 visto da… Domenica 1 aprile 2018 serata di Pasqua e di fiction: ma come sono andati gli Ascolti tv? Ieri sera su Rai1 la prima puntata di Questo nostro amore 80 (con Anna Valle e Neri Marcoré) è stata vista da una media […] L'articolo Ascolti TV, 1 aprile 2018: Questo nostro amore 80 debutta col 15,9% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo nostro Amore non entusiasma (15.9%) - Furore 10.1%. SWAT 8.4%. Floppa Mina (10.9%) : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.261.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 ...

