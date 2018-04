Questa volta è diverso | ma non in senso positivo!

Atlanta - attacco hacker alle istituzioni. Anche Questa volta si poteva evitare : Il sindaco di Atlanta nell’uovo di Pasqua non ha trovato la soluzione al suo problema. Nessuno dei suoi collaboratori e neAnche un qualsivoglia cittadino di notoria fortuna ha avuto come sorpresa la chiave per decifrare il patrimonio informativo che consente il regolare funzionamento della città e della sua cintura metropolitana (con quasi sei milioni di abitanti). Visto che le feste sono trascorse, spieghiamoci meglio. Da dieci giorni la ...

Finale inaspettato per la Passione di Cristo : Questa volta ad avere la peggio non è Gesù : Le celebrazioni del venerdì Santo, a Nova Hartz (nello stato del Rio grande do Sul), in Brasile, sono risultate piuttosto movimentate. Tutto stava andando bene durante la messa in scena della Passione di Cristo fino a quando un soldato romano è entrato in scena per ferire Gesù Cristo con una lancia. In quel momento, con grande sorpresa di tutti i presenti, un uomo è salito sul palco colpendo il centurione con un elmetto. L’uomo ha poi ...

Juventus-Sassuolo 7-0 - Sassuolo-Napoli 1-1 : Questa volta la squadra di Iachini non si è scansata : Si è giocata una giornata fondamentale valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, la prima grande sorpresa alle 18, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Sassuolo, apre le marcature Politano, poi l’autogol di Rogerio. Partita commovente della squadra di Iachini che si sta giocando le chance di salvezza, oggi importante passo in avanti per l’obiettivo. Il Sassuolo però è la stessa squadra che quasi ...

“Fanno a botte!”. Isola dei Famosi : tensione alle stelle. Sono giorni che Franco Terlizzi litiga con tutti - ma Questa volta ha provocato ‘quello sbagliato’. Amaurys non l’ha presa bene e quello che è successo ha fatto tremare l’Honduras : Animi sempre più agitati all’Isola dei Famosi, qualcuno pensava che andando avanti i rapporti tra i neufraghi sarebbero stati più sereni, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario. Il gruppo in questi ultimi giorni ha trovato il nemico pubblico numero uno e il suo nome è Franco Terlizzi. Ultimamente l’ex pugile amico dei vip ha relazioni piuttosto aspre e litigi e incomprensioni Sono all’ordine del giorno. Cose dette e poi negate davanti ...

Ronaldo - la statua rispunta un anno dopo : e Questa volta è tutto a posto... - : Capisco che la gente possa pensare che non gli somigli molto, ma l'arte non è una scienza esatta: è un modo che gli artisti hanno per esprimersi. Da quel giorno ho imparato ad affrontare le critiche. ...

Cinisello - il sindaco al rione Crocetta : "Il ponte? Questa è la volta buona" : Cinisello Balsamo , Milano, , 30 marzo 2018 - Tanti curiosi, ma anche qualche scettico e diversi cittadini indignati. Mercoledì sera la giunta ha fatto il pieno nel quartiere Crocetta : il salone del ...

Pio e Amedeo/ I mattatori di Emigratis ancora ospiti - ma Questa volta selfie vietati (Maurizio Costanzo Show) : Pio e Amedeo, la coppia di comici foggiani saranno ancora ospiti nel salotto di Canale 5 per celebrare il grande successo della terza stagione di Emigratis. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:43:00 GMT)

“Ho venduto la mia verginità a un attore. Ora sono ricchissima” : a 26 anni - la scelta di Questa ragazza che ha fatto infuriare il web. A comprare la sua prima volta - una star di Hollywood : La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all’uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un’accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili “offerte” e del quale molti ...

Fabrizio Frizzi - insulti choc dei vegani : 'Questa volta Telethon non ti ha salvato' : 'Questa volta Telethon non ti ha salvato' . Non solo i commoventi messaggi di ricordo, su Facebook esistono utenti che si sono permessi di insultare la memoria di Fabrizio Frizzi con frasi choc. Si ...

Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e Questa volta non è (solo) Microsoft a dirlo : Da quanto Windows 10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015, Microsoft lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante ...

“Questo è uno schifo”. Il servizio di Striscia fa infuriare Lady Bonolis. Sonia Bruganelli devastante contro il tg satirico. E no - Questa volta la sua vita extralusso non c’entra niente : Sonia Bruganelli è abituata alle polemiche, ma questa volta è lei a sollevarne una, bella grossa, contro uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Striscia la notizia. La moglie di Paolo Bonolis, spesso al centro del gossip per il suo stile di vita particolarmente lussuosa, si è espressa sui servizi che il telegiornale satirico di canale 5 sta dedicando all’Isola dei famosi e ad Alessia Marcuzzi. ”Ogni sera ‘Striscia la ...

Fabrizio Corona - la fidanzata Silvia Provvedi : “Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto “Questa volta muoio”” : “Fabrizio non sta bene. L’altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo“. A parlare così al settimanale DiPiù è Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona. La cantante racconta di un brutto episodio accaduto qualche giorno fa: “… Eravamo a casa… Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. ...