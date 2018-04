Quei 60 deputati Cinquestelle che potrebbero creare problemi a Di Maio

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Come sanno molti attenti osservatori, nel #movimentoesistono da qualche tempo due anime tra loro differenti e contrapposte. Tutto è iniziato alla fine dello scorso anno, quando è cambiato lo statuto e si è deciso dila carica di 'capo politico', modificando di fatto il celeberrimo 'non statuto' che ha regolato i pentastellati nei primi anni della loro esistenza. All'anima governativa e fedele ai diktat di Davide Casaleggio e Luigi Di, si contrappone quella storica e integralista che le cronache politiche hanno identificato nell'esponente più rappresentativo, il neoeletto Presidente della Camera Roberto Fico. Il Corriere della Sera ha provato a delineare il peso di queste due componenti nel nuovo gruppo parlamentare. Lo scopo, non dichiarato, è quello di cercare di comprendere quanti tra loro possono essere identificati tra i 'fedelissimi' a Luigi Di ...