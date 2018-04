Quali emozioni di fronte ad un quadro? A Milano il primo studio che unisce arte e

Quali emozioni proviamo? Lo dice il colore del viso : (Foto: The Ohio State University) I colori sul volto possono essere una spia importante per riconoscere Quali emozioni stiamo provando. Così, anche quando si è completamente immobili, il viso potrebbe tradire le nostre sensazioni, dalla paura alla rabbia, dalla tristezza alla felicità. A mostrarlo è uno studio della Ohio State University, che svela come le persone, nel 75% dei casi, siano in grado di decifrare le emozioni degli altri osservando ...