Puigdemont | la procura tedesca favorevole all' estradizione | ora deciderà il tribunale

Puigdemont - la Procura tedesca chiede l'estradizione in Spagna - : Il tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein dovrà decidere entro 60 giorni se accogliere la richiesta e consegnare l'ex presidente della Generalitat alla giustizia spagnola

La procura dello stato tedesco di Schleswig-Holstein si è detta favorevole all’estradizione di Carles Puigdemont : La procura generale dello stato tedesco di Schleswig-Holstein, nel nord della Germania, ha chiesto oggi che venga accettata la richiesta di estradizione fatta dalla Spagna per Carles Puigdemont, ex presidente catalano arrestato in Germania il 25 marzo scorso. La procura The post La procura dello stato tedesco di Schleswig-Holstein si è detta favorevole all’estradizione di Carles Puigdemont appeared first on Il Post.

Spagna : procura - valutare mandato contro Puigdemont in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Puigdemont sbarca a Copenaghen. La procura spagnola chiede l'arresto : La procura spagnola ha chiesto di riattivare il mandato d'arresto europeo contro Carles Puigdemont. L'ex presidente della Generalitat catalana si trova da poche ore in a Copenaghen, in Danimarca, per participare a un dibattito organizzato da un'iniversità. Secondo fonti della procura, la richiesta di attivazione riguarda unicamente le autorità della Danimarca.La richiesta è stata fatta al giudice della Corte suprema spagnola, ...

