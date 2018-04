Protesta davanti al tribunale di Napoli dopo la scarcerazione dei fratelli Pellini

Si spoglia davanti a Berlusconi per Protesta e viene espulsa dall'Italia : Ci troviamo a Milano, dove una ragazza francese di circa 30 anni si è denudata di fronte a Berlusconi in segno di protesta. L'uomo si trovava all'interno del suo seggio elettorale quando la donna, Melodie Mousavi Nameghi di origini iraniane, è salita su un tavolo mostrando il proprio corpo nudo e ricoperto semplicemente da una scritta contro il Cavaliere: "Berlusconi sei scaduto". Una frase che è stata più volte urlata dalla stessa ragazza, tra ...

Strage in scuola Florida - Protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca : Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca Apertura di Donald Trump a maggiori controlli sulla vendita dipistole e fucili. L’obiettivo del presidente sarebbe un progetto di legge bipartisan Continua a leggere L'articolo Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - Protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca : Prima protesta davanti alla Casa Bianca contro la diffusione delle armi in Usa, dopo la sparatoria in un liceo della Florida. Ad attuarla alcune centinaia tra studenti, docenti e genitori di Washington. Il sit-in, seguito da numerose troupe, è cominciato con la lettura dei nomi delle 17 vittime dell'ultimo massacro. Numerosi gli striscioni che chiedono di proteggere i bambini e di votare una riforma sul controllo delle armi.Sul versante ...

Libano - Protesta davanti al Parlamento contro violenza sulle donne : Decine di persone hanno manifestato a Beirut davanti al Parlamento per denunciare la violenza contro le donne e l'inerzia delle autorità. Sono otto le donne uccise nel Paese da dicembre. La ...

La Protesta davanti palazzo dei Normanni contro la discarica di Agira - presentate tre mozioni 5 stelle all'Ars (VIDEO) : Hanno seguito in diretta streaming la seduta dell'Aula all'Ars su un maxischermo montato nel piazzale antistante palazzo dei Normanni, a Palermo per dire no alla discarica di rifiuti speciali ad Agira (En). Un centinaio di ...