Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile | verso l’aggiornamento B135

Oggi Protagonista Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento B154 per brand Vodafone : Momenti particolari per chi è in possesso del brandizzato Vodafone di Huawei P8 Lite 2017, per cui è stato predisposto il rilascio dell'aggiornamento B154, contraddistinto dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 gennaio. Si tratta di un pacchetto che, quanto a freschezza, dovrebbe anche aver superato il B191 da poco in diffusione sugli esemplari no brand, caratterizzato dalla patch di dicembre, mese in cui, effettivamente, era partito il ...