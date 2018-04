Project Treble | Ecco Gli Smartphone Compatibili E Supportati

Seamless Update e Project Treble : ecco una lista degli smartphone compatibili : Volete sapere quali smartphone supportano il Seamless Update, o sono compatibili con Project Treble dopo la recente serie di aggiornamento a Android 8.0 Oreo? ecco una lista completa./ L'articolo Seamless Update e Project Treble: ecco una lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Nuove ROM generiche disponibili per dispositivi Project Treble - OmniROM arriva su Xiaomi Mi MIX 2 : Mentre Xiaomi MIX 2 finisce nella lista delle weekly build di OmniROM, sono disponibili le ROM generiche basate su LineageOS 15.1 e Resurrection Remix per i dispositivi compatibili con Project Treble. L'articolo Nuove ROM generiche disponibili per dispositivi Project Treble, OmniROM arriva su Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un porting non ufficiale di LineageOS 14.1, ma i modelli indiani possono già installare la nuova versione del firmware aggiornato ad Android 8.1 Oreo, con Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble, Samsung Galaxy S9 è già in grado di utilizzare correttamente la versione AOSP di Android 8.0 Oreo, senza particolari problemi, aprendo nuove frontiere al modding. L'articolo Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble proviene da TuttoAndroid.

Android security report 2017 : Google celebra Play Protect - patch di sicurezza e Project Treble : Appena un giorno fa abbiamo analizzato i risultati del "bad ads" report di Google relativo allo scorso anno, quest'oggi invece è il turno dell'Android security report 2017, reso pubblico da Google in giornata. Tre i principali protagonisti: Google Play Protect, le patch di sicurezza e Project Treble su Android Oreo. L'articolo Android security report 2017: Google celebra Play Protect, patch di sicurezza e Project Treble proviene da ...

Ciao ciao nubia UI - benvenuto Android stock : con Project Treble aggiornamenti più rapidi : ZTE nubia ha annunciato ad MWC 2018 un cambiamento netto: stop allo sviluppo globale della nubia UI per Android stock. aggiornamenti più rapidi in vista? L'articolo ciao ciao nubia UI, benvenuto Android stock: con Project Treble aggiornamenti più rapidi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 supporta Project Treble : Androd P arriverà prima : I nuovi Galaxy S9 e S9+ supportano ufficialmente il progetto Treble di Google: questo significa che gli aggiornamenti di Samsung saranno più rapidi, compresi Android P.Una delle principali novità dal punto di vista software introdotte con Android Oreo sui nuovi e fiammeggianti Galaxy S9 e Galaxy S9+ è il pieno supporto al progetto Treble di Google.Galaxy S9 e S9+ supportano il progetto Treble di Google: ecco di cosa stiamo parlandoIl progetto ...

Google sta testando il funzionamento di Project Treble con Android P : Google sta conducendo i primi test con l'immagine di sistema di Android P e la vendor Image di Android 8.1 Oreo su Piel 2, sfruttando quindi le peculiarità di Project Treble. L'articolo Google sta testando il funzionamento di Project Treble con Android P è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sì - Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa : Questa notizia può essere più importante di quanto crediate, quindi prestate attenzione: i due Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano nativamente Project Treble L'articolo Sì, Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve la funzione di sblocco col volto all'indomani della commercializzazione in India. Ci sono inoltre indizi positivi sul fatto che con l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che sarebbe già in lavorazione, Redmi Note 5 Pro riceverà il supporto a Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su ...

Android P : modalità notturna e Developer Preview sui dispositivi con Project Treble? Forse si : Mentre Google promette che la modalità notturna arriverà in una prossima versione di Android, ci si interroga sulla possibilità che le Developer Preview di Android possano essere installate sui dispositivi che supportano Project Treble. L'articolo Android P: modalità notturna e Developer Preview sui dispositivi con Project Treble? Forse si è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP basata su Android 8.0 Oreo, con un paio di piccole imperfezioni ma che per il resto offre alcuni interessanti extra. L'articolo Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus - ci sarebbe il sì a Project Treble. A condizione che… : OnePlus starebbe valutando la possibilità di abbracciare Project Treble, l'architettura modulare pensata da Google per sveltire gli aggiornamenti software L'articolo OnePlus, ci sarebbe il sì a Project Treble. A condizione che… è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.