Prodi spinge per governo M5S-PD ma i renziani calano l' asso | Debora Serracchiani

(Di martedì 3 aprile 2018) L’idea di unDemocratico-stellato VIDEO sembra prendere sempre più forma. A fomentare la fronda del Partito Democratico che vorrebbe dar vita alla pazza idea, escludendo ovviamente la cerchia del giglio magico, ossia i, ma includendo gli esponenti di Liberi e Uguali; un esponente di peso della politica nazionale: il due volte presidente del consiglio Romano. Secondo le voci circolanti nei salotti il piano sarebbe a buon punto, con la benedizione di Paolo Gentiloni, mentre #Matteo Renzi bolla tutto come fesserie in realta' l’ex premier ha usato un termine decisamente più colorito. In questa ipotetica partita rientrerebbe anche Silvio Berlusconi, che potrebbe fare il gioco dei democratici rivoltosi impedendo la nascita di una base Lega-5 stelle VIDEO. Al di la' delle smentite di rito tuttavia, il circolo renziano sembra essere pronto al ...