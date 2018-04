Processo Cappato | il Governo si costituisce davanti alla Consulta

blogo

: Oggi è un brutto giorno. Il governo si è costituito davanti alla Consulta nel procedimento sorto a seguito del proc… - robertosaviano : Oggi è un brutto giorno. Il governo si è costituito davanti alla Consulta nel procedimento sorto a seguito del proc… - ciropellegrino : Uno degli ultimi atti di questo governo sarà difendere la legge contro l'aiuto al suicidio, costituendosi davanti a… - marcocappato : In Corte costituzionale troveremo l'Avvocatura di Stato? Con @Filomena_Gallo rispettiamo la scelta politica del Gov… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il 14 febbraio scorso la Corte d'Assise di Milano ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale per ila Marco- esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni - che ha aiutato Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, a morire in Svizzera col "suicidio assistito". Dj Fabo era determinatissimo a porre fine alle proprie sofferenze, ma non esistendo in Italia una legge che prevede la possibilità del suicidio assistito è stato costretto a rivolgersi a Marcoper farsi aiutare a porre finesua esistenza, ormai scandita solo dsofferenza fisica e psicologica.La Corte d'Assise di Milano ha assoltodall'accusa di aver rafforzato il proposito suicidiario di Fabiano Antoniani, ma ha contestualmente chiesto l'intervento dellaper valutare la costituzionalità dell'art. 580 c.p. che prevede una pena da cinque a dodici anni di reclusione ...