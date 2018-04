Problemi aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom | ancora 2 mesi di attesa

Galaxy S9 e S9+ Problemi con le chiamate? In arrivo l’aggiornamento fix. : Samsung ha iniziato a diffondere un nuovo aggiornamento fix che risolve alcuni problemi di stabilità delle chiamate con i Galaxy S9 e S9+: i dettagli.Se avete acquistato di recente un Galaxy S9 o un S9+ e avete qualche problemino di troppo nella gestione delle chiamate telefoniche, dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di marzo 2018, Samsung invierà un altra patch fix per risolvere questo problema e altri difetti di minor conto.Continue ...

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 11.3 rilasciato oggi 29 marzo : stato batteria - ARKit 1.5 e Problemi risolti : Partita finalmente la distribuzione dell'aggiornamento iOS 11.3 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S e sugli iPad compatibili in questa serata di oggi 29 marzo, Quali novità sono state introdotte con il corposo update che pesa ben 712.4 MB? Con due giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato, ecco che i possessori dei melafonini possono mettere mano ad un numero notevole di plus. Inutile negarlo, la funzionalità più attesa e appena introdotta ...

Instagram - Problemi nel login e aggiornamento news e feed : ecco le cause : Instagram, problemi nel login e aggiornamento news e feed: ecco le cause Foto Data Manager Instagram, problemi nel login e aggiornamento news e feed: ecco le cause problemi per Instagram : il social ...

Fifa 18 Aggiornamento server : ecco i Problemi risolti fino al 13 marzo : Con un comunicato sul forum ufficiale EA Sports ha annunciato le modifiche effettuate con gli aggiornamenti fatti per risolvere problemi legati ai server nel periodo che va dal 17 febbraio al 13 febbraio Come sottolineato anche in altre occasioni si tratta di modifiche che non richiedono aggiornamenti su console o PC. The latest #Fifa18 server […] L'articolo Fifa 18 Aggiornamento server: ecco i problemi risolti fino al 13 marzo ...

Dubbi sull’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e i Problemi di ricezione? Chiariamoli tutti : L'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con patch di sicurezza del mese di febbraio ha portato prepotentemente in auge la discussione sui problemi di ricezione del telefono che sembra manifestare non poche anomalie in chiamata. L'errore è stato tristemente noto per mesi al primo avvento di Nougat ed è tornato a far parlare di se solo pochi giorni fa, quando i modelli Wind del top di gamma 2016 hanno cominciato a ricevere un nuovo ...

Problemi ricezione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind dopo l’aggiornamento - che fare? : Continua a far molto discutere l'aggiornamento di febbraio riservato ai Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, sublimatosi nella serie firmware XXU2DRB6. Come già vi avevamo accennato nel weekend, alcuni utenti nel post-upgrade (alcuni la leggono come una semplice coincidenza, altri no) avrebbero preso a lamentare dei Problemi di ricezione anche piuttosto invasivi, che, nel peggiore dei casi, impedirebbe addirittura di effettuare e ricevere chiamate ...

Aggiornamento PUBG il 13 marzo : orario - Problemi e cosa cambia : Un nuovo Aggiornamento di PUBG, al secolo PlayerUnknown’s Battleground, uscirà il 13 marzo e porterà diverse novità oltre la classica correzione di bug. Partiamo subito con l’orario di rilascio, dato che i giocatori non potranno entrare in partita: tutto partirà dalle 3:00 del mattino in Italia, quindi se siete particolarmente nottambuli tra qualche ora non potete giocare per circa tre ore, quindi almeno fino alle 6:00 del mattino. La nostra ...

Due Problemi frequenti per Asus ZenFone 3 post aggiornamento Oreo : occhio al flash : Sembra abbia creato molte illusioni il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno puntato sulle versioni "classiche" dell'Asus ZenFone 3. Da un po' di giorni a questa parte si segnalano problemi più o meno frequenti, che di volta in volta abbiamo preso in esame su queste pagine dopo alcuni riscontri da parte dei diretti interessati. Ora, se da un lato questioni come quella della messa a fuoco della ...

Irrecuperabile la batteria Huawei P9 Plus per i TIM : ancora Problemi con aggiornamento B383 : Pare davvero Irrecuperabile la situazione per quanto riguarda quello che resta un ottimo smartphone, vale a dire Huawei P9 Plus. Mi riferisco ad un tema delicato come l'autonomia, in quanto nemmeno l'aggiornamento B383 sfornato di recente per i modelli brandizzati TIM (tra i più popolari e diffusi in Italia), pare aver dato un contributo apprezzabile alla causa della batteria. Un vero peccato, se pensiamo che al momento del lancio questo fattore ...

I Problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da un aggiornamento : Un utente del servizio di assistenza di OnePlus risponde alle lamentele su Twitter di un possessore di OnePlus 5T riguardo a gravi problemi di surriscaldamento in situazioni di uso intenso e in momenti di utilizzo più standard. La replica del team di OnePlus è chiara: è già in fase di roll out un aggiornamento volto a risolvere una volta per tutte la questione. L'articolo I problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da ...

Superati Problemi Facebook di ASUS ZenFone 2 con aggiornamento dedicato (161.0.0.35.93) : Erano di recente saliti agli onori della cronaca i problemi ASUS ZenFone 2 relativi all'utilizzo di Facebook, cui avevamo provato anche a dare un primo approccio di soluzione in un nostro precedente articolo. Accortosi della fastidiosa anomalia, che rendeva di fatto l'applicazione ufficiale del tutto inutilizzabile a bordo degli esemplari sopra menzionati, il team di sviluppo in questi giorni avrà deciso di rimborsi le maniche, per porre un ...

Quanti Problemi app MyTIM su iPhone : necessario aggiornamento versione 4.5.5 (link) : Giorni di problemi all'app MyTIM per molti clienti italiani, in particolare per chi utilizza l'applicazione dell'operatore telefonico da un iPhone e iPad. Cosa succede esattamente? In sostanza il servizio mobile non funziona e più che ricevere assistenza in modo smart, in molti sono costretti ad assistere, loro malgrado, ad arresti improvvisi e dunque crash. I primi problemi all'app MyTIM si sarebbero verificati lo scorso 28 febbraio, in ...

Soluzione ai Problemi Facebook per Asus ZenFone 2 : un trucco aspettando l’aggiornamento : Sono mesi ormai che non si vede un aggiornamento dedicato all'Asus ZenFone 2, nonostante il device sia così diffuso soprattutto qui in Europa. Da un punto di vista software, dunque, gli elementi più interessanti giungono dagli upgrade dell'app, anche se l'ultimo di Facebook come riportato nella giornata di ieri ha creato più di un problema al pubblico. In sostanza, in molti affermano di non riuscire ad utilizzare l'applicazione, al punto da ...