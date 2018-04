Probabili Formazioni Milan-Inter | Serie A recupero 27^giornata 4-04-2018

lanotiziasportiva

(Di martedì 3 aprile 2018) Si accendono gli animi, il derby della “madonnina” sta per partire:. Le due squadre si affronteranno mercoledì 4 Aprile alle ore 18:30, per ildella, bloccata per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Ilvuole vincere a tutti i costi, per rimanere in corsa Champions League. l’invece deve vincere per tentare il sorpasso alle romane, sarà una partita incredibile. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione. Una in campionato, lo scorso Ottobre, dove l‘vinse per 3-2 grazie ad un’incredibile tripletta di Mauro Icardi, la seconda in coppa Italia, questa volta ilgrazie al gol di Cutrone passò al turno successivo, battendo i nero-azzurri per 1-0. Le due squadre sono perfettamente in parità per i derby vinti in stagione. Il derby si accende, le due ...