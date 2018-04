Previsioni Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team | sfide del 3 aprile a suon di derby?

Big match tra gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team? Le Previsioni per il 27 marzo : Il fine settimana che si è appena concluso è stato di certo meno stimolante del solito per quanto concerne il calcio reale, sebbene FIFA 18 Ultimate Team non abbia subito effettivi rallenamenti dalla presenza sui campi da gioco reali delle diverse nazionali impegnate nei confronti amichevoli in vista dei mondiali di Russia 2018. Un nuovo weekend d'altissimo profilo quello che si prospetta per questa settimana, con immancabili ...

Incontri Principali mondiali per FIFA 18 Ultimate Team - le Previsioni per il 20 marzo : FIFA 18 Ultimate Team non conosce pause: sebbene i campionati europei siano pronti a fermarsi nel corso del prossimo fine settimana in virtù degli Incontri internazionali che vedono impegnate in giro per il globo le diverse nazionali di calcio, il simulatore calcistico targato Electronic Arts non si perde di certo d’animo, guardando invece con grande interesse, nell’ambito delle sfide creazione rosa, alle amichevoli che sono pronte a prendere il ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - le Previsioni per il 13 marzo : Le previsioni del meteo preannunciano un ritorno del gelo sulla penisola italiana, mentre quelle di FIFA 18 Ultimate Team come sempre fanno il punto della situazione su quelli che potrebbero essere i prossimi Incontri Principali a palesarsi tra le sfide creazione rosa del simulatore calcistico. Una situazione assolutamente bollente che va in netto contrasto con il calo delle temperature che si prospetta per le prossime settimane, e che di certo ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team del 6 marzo - le Previsioni per le SBC : Torna sulle nostre pagine la consueta rubrica dedicata agli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team, l'appuntamento settimanale che prova a scovare le sfide creazione rosa selezionate da Electronic Arts, al fine di accaparrarsi i succulenti premi o per raggranellare qualche utile credito attraverso la compravendita delle carte in prospettiva più ricercate, al fine di migliorare la propria formazione. Prima tappa obbligatoria in FIFA 18 ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - le Previsioni per il 27 febbraio : Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con le nostre previsioni degli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team, la rubrica settimanale che cerca di fare il punto della situazione in merito a quali potrebbero essere i match selezionati da Electronic Arts per entrare a far parte della ristrettissima cerchia delle sfide creazione rosa dedicate. Un fine settimana assolutamente pirotecnico quello che attende i calciofili di tutto il mondo, ...

Quali gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team? Le Previsioni per il 20 febbraio : Una nuova settimana per FIFA 18 Ultimate Team è appena cominciata, e ovviamente tante sono le attività pronte a prendere vita nel titolo targato Electronic Arts. A tenere infatti sempre viva l'attenzione dei giocatori troviamo, oltre alle canoniche partite con cui ritagliarsi il proprio personalissimo posticino nella FUT Champions Weekend League, anche le immancabili sfide creazione rosa con cui ottenere utili pacchetti da cui “pescare” ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - le Previsioni per il 6 febbraio : Archiviato un altro fine settimana calcistico, sia esso reale o digitale, FIFA 18 Ultimate Team guarda già al futuro, con nuove sfide tutte da affrontare all'orizzonte. Se infatti i risultati dei campi reali e di quelli computerizzati (FUT Champions Weekend League) sono passati agli annali, il futuro è ancora tutto da scrivere, e con esso anche tutte le possibilità di guadagno insite nelle sfide creazione rosa. Come di consueto, ecco la nostra ...