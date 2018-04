vivienna

: ('Povera città' di Enna: al Comune si gioca sui cittadini facendosi i dispettucci. Il Sindaco lancia sfida) pubblic… - vivisicilia_it : ('Povera città' di Enna: al Comune si gioca sui cittadini facendosi i dispettucci. Il Sindaco lancia sfida) pubblic… - Reverie_et_ : RT @FabManuelMulas: CARI POLITICI ITALIANI MENTRE SALTATE DA UN SALOTTINO TV ALL' ALTRO VI FATE UN CAZZO DI GIRO NELLE CITTA' E AIUTATE STA… - lucavecchi72 : RT @robbyref: Il nuovo parco pubblico per i bimbi di #bersheeva città con la stessa popolazione di #ReggioEmilia ma 10 volte più povera. In… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Ci siamo candidati per cancellare le vecchie logiche clientelari della politica, per superare i vecchi schemi oltre che per prenderci cura della nostracome stiamo facendo. Non cambiamo idea. ...