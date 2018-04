Ponte dei Sapori

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Blitz dei vigili urbani al Ponterotto. Sgomberato il dormitorio del campo di bocce : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Il presidente del comitato di quartiere Ponterotto, Roberto Angelini, in occasione di assemblee pubbliche con gli amministratori della città aveva segnalato l'indecente ...

Mondovì vuole riaprire il Ponte segreto dei gesuiti : E un ponte sospeso, «in carne e mattoni», nascosto e misterioso, che collegava sacro e scienza. Univa due scrigni del barocco piemontese: la chiesa oggi ribattezzata della Missione e intitolata a San ...

Cinquanta sedie sul Ponte dei suicidi a Biella : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cinquanta sedie sul ponte dei ...

Crollo Ponte a Miami : aggiornato a sei il bilancio dei morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Venezia - la denuncia dei cittadini : “Il Ponte di Calatrava è troppo pericoloso” : Venezia, la denuncia dei cittadini: “Il ponte di Calatrava è troppo pericoloso” Il servizio delle Iene sull’opera architettonica che non si integra con la città. Continua a leggere L'articolo Venezia, la denuncia dei cittadini: “Il ponte di Calatrava è troppo pericoloso” proviene da NewsGo.

Stadio della Roma : il Ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio : Roma – Botta: abbiamo dovuto allontanare il ponte dagli argini “Ci venne prescritto- ha aggiunto Botta- di rivedere l’assetto complessivo, allontanando l’opera dagli argini.... L'articolo stadio della Roma: il ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio proviene da Roma Daily News.

Roma : Il Comune da l’ok per il Ponte dei Congressi : La deliberà sarà ora inviata ai Municipi Roma – La Commissione Urbanistica del Comune di Roma ha dato parere favorevole all’unanimità alla delibera che sblocca... L'articolo Roma: Il Comune da l’ok per il Ponte dei Congressi proviene da Roma Daily News.

Stadio della Roma : approvo Ponte dei Congressi da Giunta : Roma – Giunta del Comune di Roma approva Ponte dei Congressi Roma – Secondo le ultime notizie, la Giunta del Comune di Roma ha approvato... L'articolo Stadio della Roma: approvo Ponte dei Congressi da Giunta su Roma Daily News.

Lavena Ponte Tresa - Noi con l'Italia 'frontaliera' discute dei problemi sui confini : Senza il lavoro degli italiani l'economia del Canton Ticino verrebbe messa a dura prova. La collaborazione tra Italia e Svizzera, tra Lombardia e Canton Ticino, deve avvenire nel rispetto di entrambe ...

Ariccia - 21enne trovato morto sotto il Ponte dei suicidi : nella notte aveva avuto un incidente stradale : Un giovane è stato trovato morto sotto il 'ponte dei suicidi' ad Ariccia. Questa mattina un passante ha dato l'allarme ai carabinieri. Il 21enne è stato identificato poco dopo, si tratta di un giovane ...

Livorno-Pontedera risultato finale 0-1 : sgambetto inaspettato dei ragazzi di Maraia : Finisce qui la partita. I tifosi ospiti in delirio per la grande vittoria sul campo della capolista. Dopo un secondo tempo d'assedio per i padroni di casa, i ragazzi di Maraia trovano un gol quando ...