Pomeriggio 5 | Marco Ferri replica a Cecilia Capriotti e Aida Nizar

MARCO FERRI E CECILIA CAPRIOTTI/ Il modello : "Una naufraga invaghita di me? Non dirò il nome" (Pomeriggio 5) : MARCO FERRI e CECILIA CAPRIOTTI ospiti a Pomeriggio Cinque. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sveleranno chi è la naufraga che ha perso la testa per MARCO?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 : 'Ecco cosa è successo tra Marco Ferri e una ragazza fidanzata' : 'Tutta questa storia delle corna è montata a tavolino!': così si difende Cecilia Capriotti a Pomeriggio5 e oltre al 'corna gate' prova rispondere sull'ipotetico rifiuto di Marco Ferri nei confronti di ...

Pomeriggio 5 : la sorella di Marco Ferri lo difende da Aida Nizar : Marco Ferri attaccato da Aida Nizar: la difesa della sorella a Pomeriggio Cinque Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata invitata da Barbara d’Urso anche la sorella di Marco Ferri, in seguito agli attacchi fatti da Aida Nizar fatti ai danni del figlio dell’ex calciatore a Domenica Live. Stefania Ferri è volata a Milano direttamente dallo Sri Lanka per difendere il fratello dalle terribili accuse che la showgirl spagnola ...

Stefania Ferri e Aida Nizar / La sorella di Marco e la star spagnola : "mito oppure mitomane?" (Pomeriggio 5) : Stefania Ferri e Aida Nizar, la sorella minore di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra da Barbara d'Urso? Il dibattito si apre a Pomeriggio 5, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:16:00 GMT)

Alberto Castagna & Stranamore/ Video - il ricordo di Marco Balestri a Pomeriggio 5 : Alberto Castagna & Stranamore, Video: Al Bano e Loredana Lecciso, la gelosia in diretta tv. Le ultime notizie sul conduttore morto 13 anni fa: la carriera e la sua storia(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:10:00 GMT)

LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO/ Lei ammette : "Le uniche storie? Con Marco e questo Pietrantonio" (Pomeriggio 5) : LORY Del SANTO e Marco CUCOLO, in onda da Barbara d'Urso i due compagni si confessano: lei replica all'ex Rocco Pietrantonio e lui svela un dramma, stalkerizzato da una milf.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Lory Del Santo criticata dal padre di Marco Ferri a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: il padre di Marco Ferri contesta Lory Del Santo E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma, Barbara d’Urso ha parlato di ciò che è successo ieri sera all’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati dalla conduttrice a parlare del reality vip condotto da Alessia Marcuzzi, tra i quali Mercedesz Henger, il direttore del magazine di gossip Novella 2000 Roberto Alessi, ...

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : 'Sono stata lasciata per quella notte con Marco Ferri' : ' Rocco Pietrantonio mi ha lasciato perché era impazzito di gelosia': sono le dichiarazioni in diretta a 'Pomeriggio 5' di Lory Del Santo. La donna, che ha anche lanciato un decalogo su come mantenere ...

Pomeriggio 5 : Lory Del Santo fa nuove rivelazioni su Marco Ferri : Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque: Marco Ferri l’ha sedotta? Barbara d’Urso, durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, non poteva non affrontare il gossip che sembra appassionare tutti i fan dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che mette a dura prova i suoi concorrenti. No, non stiamo parlando della presunta squalifica di Francesco Monte, ma della famosa notte in albergo di Lory Del Santo e Marco ...

