oggitreviso

: “Piazza Giorgione non è un parcheggio: subito confronto tra Comune, commercianti e comitati” A richiederlo è il seg… - oggitreviso : “Piazza Giorgione non è un parcheggio: subito confronto tra Comune, commercianti e comitati” A richiederlo è il seg… - RealCoinflip : 'Piazza Giorgione non è un parcheggio', il Pd chiede un confronto tra Comune e negozianti via TrevisoToday -

(Di martedì 3 aprile 2018) ... non unma uno spazio d'incontro, centrale e vivo, da valorizzare con orgoglio, proprio come succede per tutte le piazze di qualsiasi paese o città al mondo', dichiara Giovanni Zorzi, ...