Piazza Affari | dopo l' accordo con Sky Mediaset corre in Borsa

Piazza Affari : Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky : Piazza Affari: Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

Piazza Affari : dopo accordo con Sky Mediaset corre - +7 - 58% - : corre in Borsa Mediaset dopo un prolungamento dell'asta di apertura e segna un rialzo del 7,58% a 3,35 euro. Il titolo trae beneficio dall'accordo con Sky per una pay-tv sul digitale terrestre ...

Borse in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali Borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Mediaset : Brilla il Biscione , che passa di mano con un aumento del 6,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediaset evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB ...

Apertura in ribasso per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 57% : Roma, 3 apr. , askanews, Avvio in rosso per Piazza Affari. L'Ftse Mib dopo i primi scambi cede infatti lo 0,57%, a 22.282 punti.

Mercati - avvio in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei Mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari riparte dopo le feste di Pasqua (3 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo le feste di Pasqua, con alcuni interessanti dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 03:31:00 GMT)

Borse : Piazza Affari al top nei primi tre mesi 2018 : Piazza Affari nel primo trimestre è stata una delle Borse migliori del mondo: +3,2%, battuta solo dal Bovespa brasiliano , +8,3%, . In territorio negativo gli altri mercati europei, da Parigi , -2,2%, a Francoforte , - 6%, al Ftse 100 di Londra , -6,2%, . Sotto la parità,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per le feste di Pasqua (30 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resterà chiusa per il Venerdì Santo, come anche le altre piazze principali mondiali. Si riparte martedì, dopo il lunedì dell'Angelo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Piazza Affari : in acquisto Damiani : Grande giornata per la società che produce gioielli , che sta mettendo a segno un rialzo dell'1,30%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre che ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 36% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,36% a 22.411 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,43% a quota 24.661 punti. Segno più anche per gli altri principali listini europei: Parigi ha guadagnato lo 0,72% a 5.167 punti, Francoforte l'1,31% a 12.096 punti, mentre Londra ha registrato un +0,17% a 7.056 punti.

Piazza Affari : amplia l'ascesa Recordati : Seduta decisamente positiva per il gruppo farmaceutico , che tratta in rialzo del 2,32%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Recordati ...

MPS pecora nera a Piazza Affari - ma opere d'arte sono salve : MILANO , WSI, " Tornata in Borsa dopo la nazionalizzazione ora la banca più antica del mondo, Monte dei Paschi scivola sul fondo del listino azionario. Un crollo che ha costretto la banca a dover sottolineare che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ...