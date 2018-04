Piante striscianti per bordure : Piante striscianti, definite anche tappezzanti, perché si sviluppano in modo fitto e compatto ricoprendo completamente il terreno del giardino. La maggior parte delle Piante che appartiene a questa categoria è perenne ma a guardar bene troviamo anche certi arbusti, alcune bulbose oppure delle Piante rizomatose. A volte le Piante striscianti sono impiegate al posto del prato, altre volte per integrarlo ma nel caso ad esempio delle roselline, ...