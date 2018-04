Perché l' emergenza migranti è pronta a esplodere di nuovo

Emergenza babygang a Napoli - Perché serve un'alleanza tra i giusti : Le bande di ragazzi violenti non sono un fenomeno nuovo. Già nel 2001 Diego De Silva raccontò in 'Certi bambini', per Einaudi, la storia nera di Arturo, assassino a undici anni. Registrare che le baby ...

Migranti - il piano di Forza Italia : Ecco Perché è nata l'emergenza : Tra i temi più caldi della campagna elettorale per il voto del prossimo 4 marzo c'è l'emergenza immigrazione. È uno dei punti più importanti che dovrà affrontare il prossimo esecutivo. E così con una clip pubblicata sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi, Forza Italia spiega come è nata davvero questa emergenza che ha portato migliaia di immigrati a sbracare sulle coste Italiane. In primo luogo viene sottolineato come durante il ...