Perché 2001 | Odissea nello Spazio dopo 50 anni è ancora attuale

(Di martedì 3 aprile 2018) Il 3 aprile del 1968 il regista Stanley Kubrick mostrava per la prima volta al pubblico, film considerato tra i suoi capolavori, con cui ha scritto un capitolo fondamentale della storia del cinema. E non solo nel genere sci-fi. Lo testimonia il fatto che, per il suo alto valore culturale e sociale, sia stato inserito nella lista dei film preservati nel National Film Registry, della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Oggi, a 50di distanza, scattano le celebrazioni che avranno il loro apice al prossimo Festival di Cannes, dove il 12 maggio verrà presentata per la prima volta la versione 70mm restaurata (in analogico) dalla Warner Bros con la supervisione del regista Christopher Nolan. Una scelta non casuale, dato che quest’ultimo non ha mai fatto mistero di essere un grande fan di Kubrick (come il suo cinema, in particolare Interstellar o ...