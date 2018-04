Perchè Franco Terlizzi ha abbandonato l' Isola? La rivelazione choc

Blastingnews

: Il web si mobilita per il cane sequestrato perché abbaiava troppo: “Liberate Miro!” - enpaonlus : Il web si mobilita per il cane sequestrato perché abbaiava troppo: “Liberate Miro!” - LaStampa : Berlino, bimba picchiata a scuola perché ebrea - GamerNewsit : Gi? disponibile la nuova Previe... -

(Di martedì 3 aprile 2018)hail cast VIDEO dell'#dei famosi 2018. E' questa l'ultima clamorosa indiscrezione di oggi che arriva direttamente dall'Honduras e che riguarda appunto il concorrente personal trainer di questa tredicsima edizione, che in queste settimane è stato più volte al centro di accese discussioni. Sabato pomeriggio sul sito dell'#dei Famosi è apparsa la notizia secondo la qualeha lasciato definitivamente il cast della trasmissione anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto sarebbe accaduto nel dettaglio. Ecco perchèè stato fatto fuori dall'dei famosi In molti si sono chiesti cosa fosse successo e soprattutto il motivo reale di questo abbandono last minute che ha spiazzato il pubblico dell'dei famosi. Si è ipotizzato chepossa essere venuto meno alle regole del programma di Canale 5 e ...