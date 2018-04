“Penso a te…” Il dolce messaggio per Carlotta Mantovan A una settimana dalla scomparsa

caffeinamagazine

: Se penso quanto ti Amo... - LaRoseCatherine : Se penso quanto ti Amo... - fgfoto : @dindi_84 penso te lo chiedano quando acquisti il terminale X'D - acetkgdr : Che bello trovare qualcuno che la pensi allo stesso modo. Comunque penso te ne faró altre, sembri simpatico — è sem… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Ladi Fabrizio Frizzi è stata un fulmine a ciel sereno per il pubblico che lo seguiva tutte le sere su Rai Uno. La notizia della morte del conduttore nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Frizzi aveva 60 anni e lo scorso ottobre era rimasto vittima di una ischemia prima di una puntata dell’Eredità. Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime ma era riuscito con forza e coraggio a riprendersi discretamente, tanto da tornare in tv dopo appena una manciata di settimane. In tutti questi mesi, nonostante le cure e le terapie a cui si sottoponeva, aveva scelto di continuare a lavorare a L’Eredità, “anche se spesso sento le gambe fiacche”, scherzava con la consueta autoironia. Ai telespettatori dispensava gentilezza, educazione e simpatia. Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto, soprattutto ...