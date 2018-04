Pedone investito a Catanzaro Lido

Piazza Risorgimento - tragedia al capolinea Atac : Pedone muore investito da un bus : tragedia a Piazza Risorgimento nella serata di sabato 24 febbraio. Poco dopo le 21 un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un autobus della linea 590 in quel momento in manovra al ...

Pedone investito resta incastrato sotto il furgone - salvato dai vigili del fuoco / FOTO : Firenze, 13 febbraio 2018 - Grave incidente stradale in pieno centro a Firenze . Un Pedone è stato investito da un furgone in piazza dei Davanzati , vicino a piazza della Repubblica, ed è rimasto ...

Roma - Pedone investito da scooter : è grave : Roma , 12 feb. , AdnKronos, - Un uomo di 31 anni è stato investito da uno scooter in largo Torre Argentina a Roma . Il pedone è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gemelli. 12 febbraio 2018 ...

Roma - Pedone investito da scooter : è grave : Roma , 12 feb. (AdnKronos) – Un uomo di 31 anni è stato investito da uno scooter in largo Torre Argentina a Roma . Il pedone è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gemelli. L'articolo Roma , pedone investito da scooter : è grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - Pedone investito da scooter : è grave : Un uomo di 31 anni è stato investito da uno scooter in largo Torre Argentina a Roma . Il pedone è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gemelli.

Roma - Pedone investito da scooter : è grave : Roma , 12 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni è stato investito da uno scooter in largo Torre Argentina a Roma . Il pedone è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gemelli.

Imola - Pedone investito in via Serraglio. Muore un uomo di 76 anni : Imola, 28 gennaio 2018 " Tragedia della strada in via Serraglio: un uomo di 76 anni è morto investito da un'auto. Stando alle prime informazioni, l'incidente mortale è accaduto alle 18,20. Per cause ...