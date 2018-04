: Pd: indisponibili governo con M5S, Lega - NotizieIN : Pd: indisponibili governo con M5S, Lega - pietrone82 : @AndreaMarcucci Marcucci. Noi siamo indisponibili a qualsiasi governo con i 5 stelle o con la lega. Non cambiamo id… - SoloCristy : @Lesterpaul60 @TizianaGl60 @ValentinaVadi72 @andr900 A parte che non si è lamentato ma ha solo preso atto del fatto… -

"Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili li ad alcunche abbia Di Maio o Salvini come premier". Così in un tweet Marcucci, presidente dei senatori Pd. "La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile. Sono troppe le differenze programmatiche che ci impediscono di fare accordi con il M5S. Per questo il Pd rimarrà all'opposizione", spiega Marcucci.(Di martedì 3 aprile 2018)