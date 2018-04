Pasta nella dieta | non fa ingrassare e fa bene alla salute

Ancona - scuola. Non solo pesce all'ammoniaca - trovati anche insetti nella Pasta : Ancona , 11 febbraio 2018 - insetti nella pasta , frutta macerata e petto di pollo con gelatina maleodorante sopra. La presidente del consiglio di istituto, Manola Giorgini non si fa bastare le ...

Parassiti nella Pasta - marca e lotto contaminato : Il Ministero della salute ha segnalato tramite richiamo all'azienda Valdigrano in possesso di Flavio Pagani il ritiro di un determinato lotto di pasta di semola biologico Valbio contenente alcuni Parassiti nel prodotto. La pasta citata fa parte del lotto L171295089 che viene venduta in confezioni di 3 chilogrammi con data di scadenza minima al 14/3/2020 prodotta nello stabilimento in via Borsellino 35/37 25038 Rovato (BS) da Valdigrano di Flavio ...