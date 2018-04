Pasqua | Verona | oltre 39mila ingressi nei musei civici

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018), 3 apr. (AdnKronos) – Tre giorni positivi neiveronesi in occasione delle festivitàli, con39 mila biglietti staccati. Complici gliad 1 euro per la prima domenica del mese, i numerosi turisti presenti in città e il bel tempo.Nella sola giornata di, sono stati20mila gliregistrati alla tariffa ridotta di 1 euro. In Arena sono entrate 8.049 persone, alla Casa di Giulietta 3.602, al Museo di Castelvecchio 3.511, al Maffeiano 309, all’Archeologico del Teatro Romano 1.691 e al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta 1.500. Sono stati invece 1.691 i biglietti staccati a Palazzo della Ragione, dei quali 832 cumulativi per la Galleria d’Arte moderna Achille Forti,che per la Torre dei Lamberti.Circa 10 mila glidi Pasquetta. In Arena staccati 3.836 biglietti, alla Casa di Giulietta 2.343, al Museo ...