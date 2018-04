Pasqua | Verona | oltre 39mila ingressi nei musei civici 2

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Anche nella giornata di sabato 31 marzo sono stati registrati ben 9 mila. In Arena staccati 3.828 biglietti, alla Casa di Giulietta 2.018, al Museo di Castelvecchio 1.005, al Maffeiano 89, al Museo di Storia Naturale 164, all’Archeologico del Teatro Romano 473 e al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta 697. Sono stati invece 967 i biglietti staccati a Palazzo della Ragione, dei quali 483 cumulativi per la Galleria d’Arte moderna Achille Forti,che per la Torre dei Lamberti.‘Un’ottima affluenza che dimostra l’interesse dei veronesi e dei turisti per i nostrie monumenti ‘ spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani -. La volontà dell’Amministrazione è quella di garantire un’offerta culturale sempre più ricca di iniziative legate alla valorizzazione di ogni ...