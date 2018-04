Parte il gioco dei veti Di Maio | patto di governo con Lega | ma senza Berlusconi | o Pd

“Aldo Moro - i terroristi Parte di un gioco più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano sbarazzarsene. Prima delle Br : Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in ...

Come Partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

Palermo. Partecip@ttivi continua con un gioco : Il progetto Partecip@ttivi continua con un gioco che coinvolge tutti i cittadini in una serie di avvincenti prove, definite durante

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso Parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...

Come Partecipare al gioco online sulle materie scientifiche : (Immagine: redooc.com) La piattaforma didattica per lo studio della matematica Redooc, in occasione della festa della donna che si celebra giovedì 8 marzo, ha organizzato un gioco online per la promozione delle discipline (non solo) scientifiche, a partire dalla matematica. I destinatari sono le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi gli studenti italiani all’estero, che potranno organizzarsi in ...

Lissone. Il Sindaco Partecipa alla Terza Giornata sul contrasto al gioco d'azzardo patologico : Particolare attenzione è stata dedicata alla sensibilizzazione del mondo giovanile sui pericoli derivanti da un non consapevole approccio con il gioco d'azzardo, con particolare riferimento all'...