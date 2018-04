Pappa e Ciccia torna dopo 20 anni La serie poco cool che dà voce

'Un altro'. Pappa e ciccia - l'attore è trasformato : Il dramma di Gigi Hadid scuote il mondo della moda. Dimagrita, stanca, le sue condizioni non erano passate inosservate ai fan. Adesso la verità

“Un altro”. Pappa e ciccia - l’attore è completamente trasformato. Se ricordate il mitico John Goodman così - con questa ‘stazza’ - preparatevi a non credere ai vostri occhi : come lo ritroviamo oggi : Trasformato è dire poco. Ricorderete senza meno John Goodman, protagonista insieme a Roseanne Barr, nella mitica serie tv che in italiano è stata ribattezzata ‘Pappa e ciccia’. L’occasione di parlare dell’attore, indimenticabile, tra gli altri ruoli, Fred Flintstones nell’omonimo film, è fornita direttamente dalla sit com andata in onda per ben 9 stagioni e trasmessa su Canale 5 dal 1990 al 1999. Momento ...

Pappa e Ciccia rinnovata per l’undicesima stagione con la benedizione di Trump e mille polemiche : Se il revival di Willy e Grace aveva conquistato tutti con la sua ironia e il suo anti-Trump, quello di Pappa e Ciccia ha fatto esattamente il contrario mostrando un'America ancora spaccata e sconvolta dalla vittoria del magnate alle scorse elezioni presidenziali. Pappa e Ciccia rinnovata per l'undicesima stagione: questo è il responso che è arrivato dagli Usa a pochi giorni dal debutto della première del revival e dopo il boom di ascolti ...

Da «Lebowski» al ritorno con «Pappa e Ciccia» - epopea di John Goodman : Questa intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola dal 21 marzo 2018 Dopo neanche cinque minuti di chiacchierata, quando ancora stiamo parlando del tempo, John Goodman mi dà forse la migliore definizione della sua personalità: «Sa, posso trovare mille cose di cui lamentarmi, è quello che mi riesce meglio». Nello specifico, si riferisce a quanto sia seccante prendere la metropolitana a New York perché fuori fa freddo, ma dentro «è ...

«Pappa e Ciccia» - il trailer di un revival immune dal tempo : «La famiglia che assomiglia a tutti noi, che vive come tutti noi, che ride come nessun’altra». Così, nel primo trailer disponibile online, è segnato il ritorno dei Conner. Di quel caotico gruppo umano, capace negli Stati Uniti anni Novanta, spettacolarizzare la quotidianità della working class. I Conner sono tornati, «con il vecchio cast e nuovi episodi». Pappa e Ciccia è tornato, pronto ad andare in onda il 27 marzo ...