Panchina Cagliari e Udinese | Diego Lopez e Oddo rischiano | la situazione

calcioweb.eu

: RT @pianetagenoa: LIVE GENOA-CAGLIARI: Bessa regista, in panchina Pandev e Spolli - ma_liguori : RT @pianetagenoa: LIVE GENOA-CAGLIARI: Bessa regista, in panchina Pandev e Spolli - pianetagenoa : LIVE GENOA-CAGLIARI: Bessa regista, in panchina Pandev e Spolli - RicSpada : @AlbeBecks L’hanno lasciato solo a spruzzarsi in un vicolo di Cagliari, merde. Finirà con un trafiletto sull’Unione… -

(Di martedì 3 aprile 2018), si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A.sempre più in crisi esulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90′. Situazioni difficili pered, soprattutto per i bianconeri si tratta della settima sconfitta consecutiva. La classifica di entrambe è pericolosa ma l’obiettivo salvezza è alla portata, il distacco dalla zona rossa al momento è di 5 e di 9 punti ma ladei due allenatori non è tranquilla.non dovrebbero subire l’esonero nelle prossime ore ma le gare contro Verona e Lazio non possono essere fallite. L'articoloe ...