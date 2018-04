Pallanuoto | Europa Cup 2018 | le favorite Il girone balcanico è una roulette russa | ma il

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura : Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di Pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Un Settebello tra novità e conferme : Parte oggi da Trieste l’assalto del Settebello all’Europa Cup di Pallanuoto: sono 15 gli azzurri chiamati dal CT Sandro Campagna per la quattro giorni di gare in quel di Rijeka, in Croazia, città che ospita la fase finale del torneo. In ognuna delle gare però soltanto in 13 potranno essere iscritti a referto. Di seguito i 15 azzurri chiamati a rappresentare l’Italia. Zeno Bertoli (AN Brescia): difensore classe 1988, ha fatto la ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : ... ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima fase, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Oggi il Settebello si raduna a Trieste: la nazionale italiana di Pallanuoto si appresta a rifinire la preparazione in vista della partenza per Rijeka, in Croazia, dove da giovedì avrà inizio la Super Final di Europa Cup 2018. Dopo le prime tre giornate dedicate alla fase a gironi, domenica spazio alle Finali. Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell’evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello al lavoro già da Pasquetta per puntare alla vittoria : Sarà una Pasquetta di lavoro per il Settebello in vista della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto maschile: la nazionale italiana sarà al lavoro a Trieste dal 2 aprile, giorno del Lunedì dell’Angelo, e poi vi resterà fino al mercoledì seguente, giorno della partenza per Rijeka, in Croazia, che da giovedì ospiterà la quattro giorni di gare. La città croata infatti ha battuto la concorrenza di Torino per l’organizzazione della ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia e il black out con l’Olanda - si deve ripartire dal quinto posto : Il Setterosa torna dalla Final Six di Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Pontevedra, in Spagna, con un amaro quinto posto: l’Olanda non era insuperabile, tanto che poi ha terminato quarta, e la prestazione monstre di Roberta Bianconi contro l’Ungheria nella finale di consolazione lascia ancor più rimpianti per quel che poteva essere e non è stato. Il fil rouge che ha legato prima fase e finali di questa competizione, per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : successo della Grecia - superata la Russia per 9-8. Terzo posto alla Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sorride alla Grecia, che soffre per metà partita, poi, con qualche patema finale, supera la Russia, che stavolta paga il suo atteggiamento falloso in acqua. alla fine la compagine ellenica si impone per 9-8. Nella sfida per il Terzo posto la Spagna ha asfaltato l’Olanda per 9-3 in una partita senza storia, salendo così sul gradino più basso del podio. La finalissima si apre con ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : la finale sarà Grecia-Russia. Superate Olanda e Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sarà tra Grecia e Russia: le elleniche hanno superato per 8-6 l’Olanda, mentre le russe hanno battuto le padrone di casa della Spagna per 9-8 dopo una nuova partita molto fisica. Nel pomeriggio l’Italia aveva conquistato il quinto posto battendo l’Ungheria per 7-6. Domani alle 12.00 finale per il terzo posto tra Olanda e Spagna, finalissima alle 14.00. Nella prima ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi - Setterosa quinto : Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata. Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i convocati dell’Italia per la Super Final di Rijeka. Sono 15 gli azzurri del Settebello : Appena concluso il collegiale di Atene con la Grecia, il CT del Settebello, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco definitivo dei 15 convocati per il ritiro di Trieste dal 2 al 4 aprile, che farà da preludio alla Super Final di Europa Cup di Pallanuoto di Rijeka, in Croazia, che si svolgerà dal 5 all’8 aprile. Di questi 15 atleti soltanto 13 potranno essere inseriti nel referto di ogni gara. Di seguito il calendario della Super ...