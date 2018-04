Palermo | accuse shock di Zamparini | “contro il Parma succede sempre la stessa cosa…”

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018)da parte di Maurizio. Si è disputata ieri la gara valida per il campionato di Serie B, successo da parte della squadra di D’Aversa grazie alla tripletta da parte di Calaiò, importante passo avanti anche per la promozione diretta mentre per i rosanero brutto stop. Nel frattempo clamoroseda parte del numero uno del: “Contro iluna partita che temevo molto per quello che è successo, la temevo molto perché sono cose che succedonocole con Tedino: se andate a vedere la partita dello scorso anno per l’accesso alla Serie B, tra Pordenone e, è successa lacosa che è accaduta nella sfida di ieri sera. Per cui, quando un arbitro fa un errore è un errore, quando ne fa uno, due, tre, tutti contro il, bisogna che qualcuno vada a vedere e indaghi”. L'articolodi ...