Pagamenti elettronici in aumento durante le festività pasquali : Sono stati 15 milioni circa i Pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite da Società Interbancaria per l'Automazione , SIA , , durante le festività di Pasqua , da ...

Umbria - Pagamenti elettronici PA : PERUGIA "Con l'approvazione del progetto "PayFlowPA. Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni", per un importo di 683.

Pagamenti elettronici in aumento - ma il contante resiste : Teleborsa, - I Pagamenti elettronici, le carte di credito e di debito e anche le criptovalute sono sempre più in auge, ma il contante non sparisce anzi domina ancora in molti Paesi. In uno studio ...

Pagamenti elettronici in aumento - ma il contante resiste : I Pagamenti elettronici, le carte di credito e di debito e anche le criptovalute sono sempre più in auge, ma il contante non sparisce anzi domina ancora in molti Paesi. In uno studio diffuso dalla ...