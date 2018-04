Pacquiao torna sul ring

Boxe - Manny Pacquiao torna a combattere! Super sfida con Lucas Matthysse - il 39enne non si arrende : Manny Pacquiao è pronto per tornare sul ring. Il filippino, protagonista del Match del Secolo perso contro Floyd Mayweather, incrocerà i guantoni con l’argentino Lucas Matthysse, Campione del Mondo WBA dei pesi welter. Ad annunciarlo è stato lo stesso 39enne che sarà anche il co-organizzatore dell’evento in programma il prossimo 24 giugno a Kuala Lumpur (Malesia). Il mancino asiatico, che ha conquistato il titolo mondiale in otto ...