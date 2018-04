Oro : torna in calo a 1.339 dollari oncia : ANSA, - ROMA, 3 APR - Battuta d'arresto per le quotazioni dell'oro che fanno un passo indietro sui mercati asiatici dopo la crescita degli ultimi giorni. Il lingotto con consegna immediata passa di ...

Tornano a crescere le vittime sul lavOro : Dal 2000 al 2016 si erano dimezzate, l’anno scorso hanno ripreso ad aumentare Una su dieci è un immigrato. A pesare è il maggior impiego di lavoratori over 60

Tornano a crescere le vittime sul lavOro Il 12% in più nei primi tre mesi dell’anno : Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...

Bando "Rientro" : incentivo per tornare al lavOro dopo la maternità : lavoro - POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018. Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità ...

TOro - poker a Cagliari : dopo 4 ko torna il sorriso : dopo quattro tappe accompagnate da sole sconfitte, il Toro rialza la testa. Quello di Cagliari è stato un pomeriggio spaccato a metà: un primo tempo timido, quasi noioso, una ripresa vissuta con un’intensità sconosciuta. I granata hanno avuto la forza di cambiare l’inerzia della sfida in corso d’opera, grazie anche alle mosse dalla panchina. Una su...

Alessandra AmOroso torna ad 'Amici' : "Non dimentico chi ero e chi sono ora" : E' ufficiale. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, Alessandra Amoroso conferma che prenderà parte alla prossima edizione di

Pibe de Oro - Amato torna in panchina : ROMA - Dopo tre anni anni, Fabrizio Amato storico fondatore e presidente della Pibe de Oro, torna ad allenare la prima squadra nel tentativo di correggere il cattivo andamento stagionale. "Sono ...

TOro - i conti non tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa : Ingaggi aumentati ma classifica peggiore di un anno fa. Spesi 1,25 milioni per punto, Crotone il club più virtuoso Società tra le più virtuose d'Italia, ma conti in rosso nel rapporto stipendi/...

ClamOrosa svolta : esonerato Zanini - torna mister Lerda : VICENZA - Clamorosa svolta nel Vicenza Calcio . La sconfitta con il Renate di ieri , la quarta nelle ultime cinque gare, è costata a mister Nicola Zanini , la panchina. Al suo posto è stato richiamato ...

“Devi sparire!”. Panico a C’è posta per te. Giuseppe è disperato vuole tornare dalla fidanzata e dal lOro bambino - ma il suocero è contrario : “L’hai abbandonata” e la busta si chiude. Poi il clamOroso colpo di scena : La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di ...

Alessandra AmOroso : 'Non volevo il successo - volevo tornare a fare la commessa' : Alessandra Amoroso è sulla cresta dell'onda da quasi dieci anni e nel salotto di Verissimo annuncia grandi festeggiamenti per questo anniversario. La cantante però ha avuto anche dei periodi difficili:...

Torna l'ora legale - questa notte lancette degli Orologi un'ora avanti : Roma - Nella notte Torna l'ora legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Lo ricorda Terna, spiegando che, per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un'ora in avanti, stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che un kilowattora costa in media al cliente domestico ...

Torna “La Pellicola d’Oro” - il premio dedicato alle Maestranze del cinema : Si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VIII^ edizione de “La Pellicola d’Oro”, il prestigioso premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, l’ideatore del premio. Tra i film che quest’anno concorreranno per l’ambito ...