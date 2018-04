Olympiakos | il presidente si infuria e manda in campo la primavera

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) I due pareggi, arrivati con Panathinaikos e Levadiakos, hanno fatto sprofondare l’, -6 punti dalla capolista AEK. Nonostante la matematica non condanni ancora l’ilha voluto lanciare un segnale chiarissimo: 200.000€ di multa per ogni pareggio e poi ‘vacanza forzata’ per quasi tutti giocatori titolari. Ini ragazzi della(ai quali andranno i soldi delle multe) e qualcuno che si è distinto nella prima squadra. L'articolo, ilsiinlasembra essere il primo su CalcioWeb.