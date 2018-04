: #UltimOra, il #Coni candida le città di Milano e Torino per ospitare le Olimpiadi invernali 2026 #SkySport - SkySport : #UltimOra, il #Coni candida le città di Milano e Torino per ospitare le Olimpiadi invernali 2026 #SkySport - LaStampa : Il Coni candida Torino e Milano per le Olimpiadi 2026 - Agenzia_Ansa : -

Sonoleche hanno fatto pervenire al Cio la manifestazione di interesse ad ospitare i Giochi invernali. Per l'Italia ci sono le candidature di Cortina e Milano-Torino che dovranno concorrere contro Graz (Aut), Calgary (Can), Sapporo (Jpn), Stoccolma (Sve), Sion (Svi) ed Erzurum (Tur). Le candidature ufficiali saranno comunicate ad ottobre e la sceltà della città organizzatrice avverrà il 10mbre 2019 nella sessione Cio di Milano. "Sarà scelta la migliore città per i migliori Giochi possibili" dice il Cio.(Di martedì 3 aprile 2018)