Odifreddi non scriverà più per Repubblica dopo il post contro Scalfari | “La colpa? Aver

(Di martedì 3 aprile 2018) Piergiorgiononpiù perper decisione del direttore Mario Calabresi. La collaborazione del matematico e divulgatore con il giornale si conclude a causa dell’ultimo pezzo pubblicato nel suo blog Il non-senso della vita nel quale criticava il fondatore del quotidiano Eugeniosull’intervista a Papa Francesco smentita dal Vaticano.nell’occasione era andato anche un po’ oltre chiedendosi “perché mainon metta un freno alle fake news di, e finga anzi addirittura di non accorgersene, quando tutto il resto del mondo ne parla e se ne scandalizza” e esprimendo l’impressione “che in fondo ai giornali della verità non importi nulla”. Su questo – spiega Calabresi – si fonda la decisione di interrompere qualsiasi collaborazione conche peraltro aveva ...