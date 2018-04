Nuovo Governo | Di Maio apre su alleanze | ma solo con Lega o PD - InfoOggi it

Verso un Nuovo Governo - le consultazioni del Capo dello Stato : Quale sarà l'esito delle consultazioni? Un Governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini: questo l'obiettivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella che alle 10 di...

Diritti e democrazia non hanno patria - il Nuovo Governo torni sulla legge di cittadinanza : È terminata da qualche settimana la campagna elettorale conclusasi con le elezioni politiche del 4 marzo. È stato un tempo in cui come Centro Astalli, insieme a molte associazioni cristiane, abbiamo voluto essere voce di chi non ha voce.Abbiamo cercato di prendere sul serio le parole di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato 2018: "Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre ...

'Sono ottimista sul Nuovo governo' - Casellati - : Roma, 30 mar. , askanews, Sulla formazione del governo 'Sono ottimista. Il nostro Paese si trova in un momento di grande sofferenza e la politica ha il dovere di dare risposte concrete al disagio sociale, alla crisi occupazionale, ai problemi di sicurezza, allo sviluppo economico, alle famiglie, alle persone che si trovano in stato di &...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Ho rinunciato al volo di Stato come primo atto. I veti per la formazione del Nuovo Governo sono un errore" : Il suo primo atto da presidente del Senato è Stato rinunciare al volo di Stato. "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse". In un'intervista al Corriere della Sera parla Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno più alto di palazzo Madama.Sull'iter tortuoso per la ...

Casellati : «La formazione del Nuovo governo? Mettere un veto è sempre un errore» : E sono certa che il presidente Mattarella, con la sua esperienza politica, saprà indirizzare al meglio i partiti. Mi auguro che i tempi siano anche in linea con le scadenze che ci sono oggi nel Paese.

Davide Casaleggio : «Nuovo Governo - si rispetti la volontà popolare. Non temiamo il voto» : «Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull'impegno dei volontari dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di ...

Consultazioni per Nuovo Governo - il calendario : si inizia il 4 aprile - : Dopo la sosta pasquale il presidente della Repubblica Mattarella comincia il giro di faccia a faccia per conferire l'incarico e provare a formare un esecutivo. Mercoledì prossimo al Quirinale ...

Ambasciata russa - 'sgarbo da Roma - speriamo in Nuovo governo' : ... l'Italia si è fatta guidare prima di tutto da una propria visione dell'opportunità politica e non da pareri imposti dall'esterno. Attiriamo l'attenzione sul fatto che questa iniziativa è stata ...

Guerra delle spie - l'ambasciata russa : 'Sgarbo da Roma - ora speriamo nel Nuovo Governo' : ... l'Italia si è fatta guidare prima di tutto da una propria visione dell'opportunità politica e non da pareri imposti dall'esterno. Attiriamo l'attenzione sul fatto che questa iniziativa è stata ...