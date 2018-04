Nuovi studi confermano che i cellulari possono provocare il cancro

Ubisoft : la compagnia si espande con l'apertura di due Nuovi studi in Ucraina e in India : Come riporta Dualshockers, negli ultimi mesi Ubisoft ha registrato un notevole incremento negli affari. Hanno acquisito lo sviluppatore Blue Mammoth di Brawlhalla, si sono liberati da un'acquisizione di Vivendi e hanno persino collaborato con Tencent per espandersi in Cina. Hanno continuato questa tendenza positiva fino ad oggi annunciando la formazione di due nuovi studi. Uno si trova a Mumbai, in India e l'altro è a Odessa, in Ucraina.Come ...

Tre Nuovi studi del Fmi mostrano l'insostenibilità delle promesse di M5s e Lega : Roma . Passata la sbornia elettorale è ora di fare i conti con la realtà. Quella politica, che impone ai partiti vincitori di stringere accordi e fare compromessi per formare un governo, e quella ...

Nuovi “occhi” sulla Stazione Spaziale : arriva Tsis-1 - studierà l’influenza del Sole sulla Terra : Dal 1978 ad oggi, sono nove i satelliti hanno osservato gli effetti del Sole sul nostro pianeta. L’ultimo “collezionista” di dati è il Total and Spectral Solar Irradiance Sensor (Tsis-1), il nuovo strumento targato Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, diventato ufficialmente operativo. Lo strumento – spiega Global Science – studierà l’influenza del Sole sulla Terra, lo strato di ozono, l’atmosfera, gli ecosistemi e i ...

Fiori al posto di pesticidi : Nuovi studi confermano l’efficacia! : L’Inghilterra e la Svizzera stanno sperimentando l’uso di Fiori al posto dei pesticidi nei campi di grano. In particolare, vengono impiegati coriandolo, fiordaliso, grano saraceno, papavero e aneto per attrarre gli insetti che attaccano gli afidi e i parassiti più dannosi per la pianta. In proposito, uno studio svizzero ha dimostrato che con l’utilizzo di questa pratica è stato abbattuto del 40% il numero delle larve di ...

Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto pericolose : Due Nuovi studi condotti dal National Toxicology Program hanno concluso che le radiazioni emesse dai cellulari non sono poi così dannose come molti ritengono L'articolo Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto pericolose proviene da TuttoAndroid.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - allo studio Nuovi tagli dei costi (oggi - 7 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,15 euro ad azione. allo studio nuovi tagli dei costi. Ultime notizie live di oggi 7 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Mais OGM : Nuovi studi dimostrano che ha caratteristiche migliori rispetto a quello tradizionale : Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e coordinato dall’Italia, dalla ricercatrice e docente Laura Ercoli e suoi collaboratori, nell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa, è emerso che la coltura del Mais OGM aumenti la resa e diminuisca la concentrazione di micotossine. A sostenere ciò, è una meta-analisi condotta su 21 anni di raccolta dati; un totale di 11.699 dati ...

Fiori nei campi anziché pesticidi Nuovi studi confermano l'efficacia : Ma il Crea , Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sta portando avanti diversi studi e sperimentazioni con le cosiddette 'colture di servizio agroecologico , Csa, ...

Latte materno : previene asma e malattie croniche - al centro di studi per Nuovi modelli alimentari : Il Latte materno come chiave di volta per scoprire il rapporto tra alimentazione e salute, come indispensabile nutrimento nei primi 1000 giorni di vita del neonato, come elemento fortemente impattante sulla riduzione dei costi sanitari: sono solo alcune delle ricerche che verranno presentate a Parigi il prossimo 22 e 23 marzo durante il 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione di Medela, azienda svizzera leader ...

I co-fondatori di Sledgehammer Games lasciano lo studio per assumere Nuovi ruoli all'interno di Activision : Michael Condrey e Glen Schofield, i co-fondatori di Sledgehammer Games e director di Call of Duty: WWII, hanno lasciato lo studio per assumere nuovi ruoli esecutivi all'interno della casa editrice della società, Activision.La notizia arriva da Kotaku che afferma di aver sentito i primi rumor riguardo al cambio per Condrey e Schofield poche settimane fa, ma Activision non aveva confermato fino ad ora. Un rappresentante di Activision ha rilasciato ...

“Creiamo organi in miniatura con la stampante 3D per studiare tumori e Nuovi farmaci” : Quando professionalità e percorsi di vita diversi si sposano è più facile che un’idea veda la luce. È stato così anche per HoMoLoG, vincitore qualche mese fa della Start Cup Lazio, competizione che incorona i migliori progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico. A ricevere il premio sono stati Silvia Di Angelantonio, biofisica, Alessandro Rosa e Valeria De Turris, biologi molecolari, Maria Rosito, biologa cellulare, Cristina Colosi, ...

Farmaci : scoperti Nuovi antibiotici grazie allo studio del suolo : Un team della Rockefeller University di New York, che ha pubblicato i risultati dei propri studi su “Nature Microbiology“, ha scoperto una nuova famiglia di antibiotici, grazie allo studio di campioni di suolo. I composti naturali potrebbero essere utilizzati per combattere le infezioni difficili da trattare. nuovi test mostrano che alcune sostanze, chiamate malacidine, annientano diverse infezioni batteriche che sono diventate ...

“Masturbazione : si rischia la morte”. Lo studio che apre Nuovi scenari. Un buon rapporto con il proprio corpo ormai non è più un tabù - ma la scienza parla chiaro : “Non fatelo così!” : L’autoerotismo ormai non è più un tabù, la masturbazione è un atto naturalissimo e anzi è stato anche confermato dalla scienza fare bene alla salute e specialmente al benessere psico-fisico sia femminile che maschile. Autoerotismo in realtà significa dedicarsi del tempo, conoscersi e amarsi, e al contrario di quanto pensano in molti sembrerebbe far bene anche alla relazione di coppia. Ma un recente studio tedesco dimostra quello che ...