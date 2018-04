Nuova missione su Marte | partenza il 5 maggio

Spazio : la NASA progetta una Nuova missione - Azure studierà magnetosfera e aurore : La NASA ha in programma una nuova missione incentrata sulle aurore: Azure (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment) studierà la magnetosfera, lo scudo protettivo della Terra contro il vento solare, e il ruolo delle aurore nella quantità totale di energia in ingresso e in uscita dalla Terra. Le aurore sono il prodotto di una violenta collisione con l’atmosfera e il campo magnetico delle particelle cariche provenienti dal vento solare: ...

Ema. Si complica la 'battaglia ' italiana per Milano. Commissione UE boccia revisione della scelta di Amsterdam come Nuova sede : 26 FEB - Si complica la battaglia al Parlamento europeo per la revisione dell'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, ad Amsterdam. La Commissione Affari costituzionali dell'...

F1. Presentata la Nuova Ferrari SF71H : scatta la missione Mondiale [FOTO] : La nuova Ferrari , foto dalla pagina Twitter Scuderia Ferrari, E' stata Presentata la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale del 2018 di Formula 1 . La " SF71H " è stata svelata oggi a Maranello ...

Con la decappottabile su Marte. La Nuova missione di Elon Musk : Il Falcon Heavy, il razzo della Space X di Elon Musk è partito dal Kennedy Space di Cape Canaveral sulle note di David Bowie e con le parole 'Do Not Panic' visibili sul cruscotto, in un'evidente citazione di "Guida galattica per autostoppisti". A bordo del gigante dello spazio c'è la Tesla Roadster, l'auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell'orbita di Marte.Il lancio, senza ...

La Nuova missione Themis : caccia ai terroristi sui barconi : La «svolta» della nuova missione europea, che dovrebbe permettere di sbarcare i migranti nel porto più vicino, ovvero non in Italia, si è sciolta come neve al sole nel giro di 24 ore. Al contrario l'operazione Themis rispetto alla vecchia Triton si focalizzerà sulla caccia ai terroristi e criminali, che potrebbero mescolarsi ai migranti. La dimostrazione che la lista dei 50 sospetti jihadisti tunisini, già sbarcati in ...

Calo delle richieste d'asilo in Ue - Norvegia e Svizzera : -43% nel 2017. Parte oggi Nuova missione Frontex : Nel 2017 l'Ue più Norvegia e Svizzera ha ricevuto il 43% di richieste d'asilo in meno rispetto al 2016, ma il numero - pari a 706.913 domande - resta comunque "considerevole". Lo comunica l'Agenzia europea per il sostegno all'asilo (Easo). Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registrano dati in Calo, dopo il flusso record del 2015. Nonostante questa diminuzione, il 2017 ha registrato un livello leggermente più alto ...

Migranti - cade l'obbligo di portarli tutti in Italia : al via la Nuova missione Frontex : Addio all’obbligo di portare i Migranti soccorsi in mare tutti e soltanto in Italia. Dopo sei lunghi mesi di trattativa continua, l’Italia incassa la fine dell’operazione europea Triton con la sua clausola "...

Migranti : oggi parte "Themis" - Nuova missione Frontex nel Mediterraneo - : Prende il via l'operazione di assistenza all'Italia nel controllo delle frontiere che sostituirà Triton. Tra le principali novità è previsto il trasporto dei soccorsi in mare nel porto più vicino, ...

Aics - nominata Nuova dirigente della commissione Protezione civile : È stata nominata Desiree Volpe, da anni impegnata nel mondo del volontariato e della Protezione civile. 'Spero di poter apportare un contributo utile alla commissione - ha detto Volpe - aggregando ...

Banche : Fratelli d'Italia chiede una Nuova commissione inchiesta - InfoOggi.it : ... Giorgia Meloni - Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le Banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le ...

MELONI : * BANCHE : 'FDI PROPONE ISTITUZIONE Nuova COMMissione d'INCHIESTA per la separazione delle banche commerciali da quelle d'... : Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le imprese. Basta truffe ...

Missione a Bruxelles Il piano del Cavaliere per la Nuova Europa : Per Silvio Berlusconi è la seconda visita a Bruxelles, dopo quella del 12 dicembre per il vertice dei leader del Ppe in preparazione del Consiglio europeo su Brexit e immigrazione. E dimostra quanto il fondatore di Forza Italia sia convinto della centralità dell'Europa e consideri importanti i rapporti con i vertici delle istituzioni Ue e del partito popolare, rivendicando la guida del centrodestra.Quasi un mese e mezzo fa il Cavaliere fece ...