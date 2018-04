Notte di terrore a Londra

Notte di terrore nel Beneventano : rapina in casa e 5 persone sequestrate : E' successo a Frasso Telesino dopo l’irruzione in una abitazione di quattro malviventi che poi sono fuggiti col bottino

Notte di terrore nel Napoletano : bomba carta devasta due negozi : bomba carta nella Notte a via Gramsci a San Sebastiano al Vesuvio. Un potente ordigno ha danneggiato la Farmacia Finelli e l?agenzia Immobiliare. La bomba , esplosa in tarda serata, ha mandato...

Terrore all’Isola dei famosi. Succede di Notte mentre i naufraghi dormono beati. Nel silenzio più assoluto - si palesa una figura “molto grossa” e si appoggia su uno dei vip. Nessuno si accorge di nulla ma - al risveglio - la paura dilaga. Anche questo - sì… : all’Isola dei Famosi sta Succedendo di tutto. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte, che ha deciso di tornare in Italia dopo le accuse di Eva Henger che ha fatto sapere a tutto il pubblico che, mentre era in Honduras, l’ex di Chechu ha fatto uso di droga, non è certo finito il divertimento. O meglio, per Monte sì che è finito… E infatti da quando è tornato ha nostalgia. Ha ammesso di aver sofferto per avere preso la decisione che ha preso ma ...